







Цигун является частью традиционной китайской медицины и оказывает целостное воздействие на организм, запуская естественный процесс самовосстановления, а не просто устраняя симптомы заболевания глаз. Янгун, подробное описание которого представлена в учениях для глаз может помочь при проблемах с глазами, а не просто упражнения для глаз или просто лечение глаз.

Китайская медицина рассматривает все болезни с точки зрения нарушения баланса между инь и ян и жизненной силы ци. С помощью цигун мы можем избавиться от этого дисбаланса.

Конверсия

Жизненная энергия в теле постоянно меняется и течет по меридианам. Если он не сбалансирован, то становится неуравновешенным, и если дисбаланс вовремя не устранить, то наступает болезнь. Человек начинает ощущать симптомы.

В рецензии на прочитанную им медицинскую книгу Чжоу Сюэхай сказал: "Все органы чувств - зрение, слух, обоняние, вкус, мышление - зависят от беспрепятственного течения ци. Если поток Ци нарушится, эти способности будут утрачены".



Согласно традиционной китайской медицине, глаза в основном связаны с печенью и почками.

Какова взаимосвязь между глазами и Печенью?



Кровь и ци печени питают глаза. В Китае мы часто слышим поговорку о том, что Печень открывает отверстия. Даже каждый из нас знает, что белки глаз желтеют у людей с желтухой. Многие патологические изменения в печени могут отражать заболевания глаз. Поэтому лечение глаз следует сочетать с сильным лечением печени.

Согласно теории пяти элементов, Печень связана с деревом, и время для нее - весна, зеленый цвет. Очень важно питать Печень весной: не ешьте жирную или жареную пищу. Ешьте больше горьких продуктов, чтобы очистить Печень. Отпустите свои эмоции и помассируйте точки меридиана печени. Следите за своими эмоциями в течение всего остального года - гнев может повредить Печень.

Какова взаимосвязь между глазами и Почкими?

Почечная недостаточность обычно проявляется в виде темных кругов вокруг глаз. Дефицит почечной инь связан со звоном в ушах и вспышками перед глазами. Глаза плохо реагируют на свет, выглядят сухими и воспаленными. Ветер немедленно начинает рвать.

Бутоны относятся к элементу воды, их цвет - черный. Зима - хорошее время для питания почек. Рекомендуется рано ложиться спать и поздно вставать. Добавляйте в пищу продукты с "пряными свойствами", такие как имбирь и другие масла. Исключите все йогуртовые продукты, которые вызывают простуду и слизь. Не поддавайтесь страху, так как это может повредить Почкам. Следите за своей слюной и не сплевывайте понапрасну. Чрезмерная сексуальная активность очень вредна для почек.





